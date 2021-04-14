"Уральские авиалинии" анонсировали четыре вывозных рейса из Турции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" анонсировала четыре вывозных рейса из Турции для российских туристов, находящихся там. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду.

Что известно о приостановке авиасообщения с Турцией

"График вывозных рейсов: U6-7020 Стамбул - Жуковский: 14.04, 16.04, 19.04; U6-3486 Анталья - Жуковский: 18.04", - говорится в сообщении авиакомпании.

Кроме того, 14 апреля будет выполнен рейс по маршруту Жуковский - Стамбул, на который допускаются пассажиры с билетами, не имеющие обратного билета авиакомпании, иностранные граждане, транзитные пассажиры, летящие в третью страну через Стамбул, а также пассажиры с билетами туда-обратно авиакомпании "Уральские авиалинии", если обратный рейс не отменен.

Также компания отменила ряд рейсов из Жуковского в Стамбул и Анталью и обратно.

В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией и Танзанией будет приостановлено с 15 апреля по 1 июня.