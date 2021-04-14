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Pegasus Airlines компенсирует клиентам полную стоимость билетов в Турцию

Компания обещает сделать возврат денежных средств после получения официального заявления российских властей о приостановке рейсов
© Елена Афонина/ТАСС

АНКАРА, 14 апреля. /ТАСС/. Турецкий перевозчик Pegasus Airlines готов компенсировать клиентам полную стоимость авиабилетов с вылетом с 15 апреля по 1 июня. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель авиакомпании.

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"Да, мы знаем о принятом решении России об ограничении рейсов с Турцией. К сожалению, на данный момент мы все еще не получили от российских властей официальное заявление. Но когда это произойдет, клиенты нашей авиакомпании, чьи рейсы будут по указанным выше причинам отменены, смогут обратиться к нам за полным возвратом денежных средств", - сказал собеседник агентства.

В авиакомпании также отметили, что в настоящее время у клиентов нет возможности приобрести авиабилеты на рейсы между Турцией и Россией с датой вылета после 15 апреля.

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