Pegasus Airlines компенсирует клиентам полную стоимость билетов в Турцию

АНКАРА, 14 апреля. /ТАСС/. Турецкий перевозчик Pegasus Airlines готов компенсировать клиентам полную стоимость авиабилетов с вылетом с 15 апреля по 1 июня. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель авиакомпании.

"Да, мы знаем о принятом решении России об ограничении рейсов с Турцией. К сожалению, на данный момент мы все еще не получили от российских властей официальное заявление. Но когда это произойдет, клиенты нашей авиакомпании, чьи рейсы будут по указанным выше причинам отменены, смогут обратиться к нам за полным возвратом денежных средств", - сказал собеседник агентства.

В авиакомпании также отметили, что в настоящее время у клиентов нет возможности приобрести авиабилеты на рейсы между Турцией и Россией с датой вылета после 15 апреля.