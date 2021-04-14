Нацбанк Белоруссии повысил ставку рефинансирования до 8,5% годовых

МИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии повысил ставку рефинансирования до 8,5% с 7,75% годовых, говорится в сообщении регулятора в среду по итогам заседания правления Нацбанка по вопросам денежно-кредитной политики.

"С 21 апреля 2021 года ставка рефинансирования составит 8,5% годовых, ставка по кредиту овернайт - 9,5% годовых, ставка по депозиту овернайт - 7,5% годовых", - сказано в сообщении.

Соответствующие решения приняты Нацбанком с учетом комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих на текущую и будущую динамику потребительских цен. "В конце 2020 года инфляционные процессы ускорились, что было обусловлено переносом в цены произошедшего ослабления белорусского рубля, а также шоками предложения на рынках отдельных продовольственных товаров, - отмечает регулятор. - В начале 2021 года инфляция продолжила ускоряться под влиянием дальнейшего повышения мировых цен на продовольственные товары, а также на импортируемые непродовольственные товары".

Кроме того, отметили в Нацбанке, дополнительное проинфляционное влияние на внутреннем рынке республики сформировалось в связи с отменой льгот по налогу на добавленную стоимость. "Указанные факторы на фоне ускоряющейся инфляции и ее продолжительного отклонения от 5-процентного уровня привели к повышению инфляционных ожиданий, - отмечается в сообщении. - Как следствие, расширился перечень товаров и услуг потребительской корзины, цены на которые стали расти более высокими темпами, и по итогам марта 2021 года прирост потребительских цен составил 8,5% в годовом выражении".

В Нацбанке подчеркнули, что в целях ограничения инфляции в рамках режима монетарного таргетирования принят комплекс мер, направленных на усиление контроля за денежным предложением.

Одновременно регулятор ожидает уже начиная с II квартала 2021 года снижения квартальных темпов роста потребительских цен. "Вместе с тем произошедшее ранее ускорение будет отражаться в годовой инфляции до конца текущего года. Ожидается, что годовой темп роста цен увеличится в II квартале по сравнению с текущим значением и затем снизится к концу этого года", - отметил регулятор. В декабре 2021 года инфляция, по прогнозу, составит примерно 7%.