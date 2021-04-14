Банк "Открытие" открыл кредитную линию на $500 млн "дочке" Росатома для АЭС "Аккую"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Банк "Открытие" открыл невозобновляемую кредитную линию на $500 млн "дочке" Росатома - "Аккую Нуклеар" на финансирование строительства АЭС "Аккую" в Турции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"АО "Аккую Нуклеар", дочерняя компания госкорпорации "Росатом", и банк "Открытие" заключили соглашение о предоставлении невозобновляемой кредитной линии сроком на семь лет с лимитом выдачи $500 млн. Соглашение подписано между АО "Аккую Нуклеар" и банком "Открытие". Средства привлекаются для финансирования проекта по сооружению АЭС "Аккую" (Турция) на специальных условиях, предусматривающих выполнение проектной компанией обязательств (ковенантов) в области устойчивого развития", - отмечается в сообщении.

Согласно специальным условиям, "дочка" Росатома приняла на себя обязательства по выполнению мониторинга окружающей среды и экологического мониторинга с представлением соответствующего ежегодного отчета в соответствии с законодательством Турецкой Республики. Соблюдение ковенантов подразумевает установление для заемщика пониженной ставки по кредиту, уточнили в банке.

Об АЭС "Аккую"

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 марта в режиме видеоконференции приняли участи в церемонии начала строительства третьего блока АЭС "Аккую". При этом президент Турции отметил, что строительство четвертого блока начнется в 2022 году. АЭС "Аккую" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Станция будет вырабатывать 35 млрд кВт ч в год. Первый блок планируется ввести к 100-летию Турецкой Республики в 2023 году. Строительство первого энергоблока началось в 2018 году, второго - в 2020 году. Документы на получение лицензии на строительство четвертого блока Росатом уже сдал регулирующим органам Турции. По оценке первого замглавы Росатома Кирилла Комарова, лицензия на строительство четвертого блока может быть получена к осени 2021 года.