Сбербанк заявил о рекордной доле безналичных трат россиян в I квартале

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Доля безналичных трат в расходах россиян в I квартале 2021 года составила рекордные 59,4%, оценили в лаборатории "Сбериндекса" и "Чекиндекса" IT-компании "Платформа ОФД".

В I квартале 2021 года прирост составил 3,5 п.п. относительно предыдущего квартала, за год показатель вырос на 6,3 п.п. "Это самое крупное увеличение с 2018 года, превосходящее даже динамику во время острых стадий (активных волн) коронавируса", - говорится в исследовании.

Доля безналичных платежей показала рост относительно IV квартала 2020 года почти по всем категориям товаров. Однако все еще заметен возросший в 2020 году объем наличных средств в экономике, который отражается в структуре крупных трат, отмечают аналитики. Доля безналичных оплат электроники и одежды уменьшилась по сравнению с IV кварталом 2020 года несущественно (в пределах 1 п.п.).

В категории "Строительные и хозяйственные товары" доля безналичных оплат оказалась на 2,8 п.п. ниже, чем в начале 2020 года.

По итогам I квартала 2021 года доля безналичных платежей в крупнейших городах России впервые превысило 60%. В восьми из них более двух третей операций проводится без наличных. Доля безналичных платежей в 65% по итогам I квартала была превышена в восьми регионах Рф (все в северной части России). Ненецкий АО обновил свой же рекорд - доля составила 72,8%.

Республика Саха (Якутия) второй квартал является лидером по увеличению доли безналичного торгового оборота год к году. На второе место вышла Магаданская область. "Рост безналичного оборота не следует списывать на временное изменение потребительских предпочтений в ситуации пандемии. Россияне активно возвращаются к привычному режиму походов в магазин - об этом свидетельствует снижение среднего чека в большинстве категорий. Если в течение всего 2020 года россияне совершали покупок меньше, но на большие суммы, то сейчас идет обратный процесс", - говорится в материале.