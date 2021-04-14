Техоператор Ever Given ждет разрешения администрации Суэцкого канала возобновить движение

БЕРЛИН, 14 апреля. /ТАСС/. Техническое состояние контейнеровоза Ever Given позволяет ему возобновить движение, но нужно согласие администрации Суэцкого канала, которая арестовала судно. Об этом сообщила в среду сингапурская компания Bernhard Schulte Shipmanagement, которая входит в базирующийся в Гамбурге концерн Schulte Group и является техническим оператором судна.

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

"На основании тщательной проверки судно было признано пригодным для дальнейшего прохода в Порт-Саид, где будет проведена повторная проверка перед отправлением в Роттердам", - говорится в сообщении.

Одновременно с этим отмечается, что администрация Суэцкого канала начала процедуру ареста судна, оно остается на якоре до тех пор, "пока не будет достигнута договоренность между администрацией канала и владельцем судна".

"Здоровье экипажа судна хорошее, экипаж выполняет свои обязанности на высшем уровне. BSM поддерживает регулярный контакт с моряками и оказывает поддержку их семьям", - указывает компания.