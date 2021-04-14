Власти Москвы надеются на постепенное снятие ограничений по въезду трудовых мигрантов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы ожидают постепенного снятия ограничений по въезду трудовых мигрантов в город, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы, безусловно, считаем, что необходимо снимать ограничения по въезду трудовых мигрантов. Но тут первоочередное - это эпидемиологическая безопасность на территории Москвы, поэтому у нас тут есть уполномоченный орган - Роспотребнадзор, который по возможности снимает такие ограничения", - сказал Ефимов.

Он отметил, что есть порядок принятия решений по обеспечению рабочей силой тех проектов, которые остро в них нуждаются. Для того, чтобы взаимодействовать с застройщиками, миграционный центр уже открыл представительство в Узбекистане, сейчас открывают в Таджикистане, чтобы по заявкам московских работодателей осуществлять подбор рабочей силы и осуществлять ее въезд на территорию Москвы.

По словам заммэра, это не только работа в рамках существующих ограничений, она имеет большой потенциал на будущее, поскольку позволяет заранее подбирать специалистов.

"Для нас это важно, так как мы заранее будем знать, кто приезжает. Пока об открытии границ полностью говорить мы не можем", - добавил Ефимов.