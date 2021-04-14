Борисов считает возможным финансирование снижения ставки лизинга для транспорта из ФНБ

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов считает возможным финансирование крупных транспортных проектов, в том числе снижения ставки лизинга в судостроении, автомобилестроении и авиации за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом он сообщил в ходе Красноярского экономического форума.

"Я назову несколько проектов, связанных с реформированием нашей транспортной инфраструктуры. Состояние нашего транспортного парка - я имею в виду в совокупности автомобильного, речного, морского, авиационного, железнодорожного - желает лучшего: это и средний возраст, и наличие уже устаревших моделей. Оно тормозит логистику, транспортную связанность регионов. И можно было бы предложить очень серьезные проекты, которые бы улучшили эту ситуацию", - сказал он, отвечая на вопрос, куда, по его мнению, возможно направить средства ФНБ.

По словам Борисова, сейчас по поручению президента РФ прорабатываются инфраструктурные проекты, инвестирование которых будет вестись с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

В частности, одним из механизмов стимулирования производства востребованных гражданских судов может стать снижение ставки лизинга, сказал он.

"Предположим, если выделить деньги на компенсацию, субсидировать ставку лизинга, то можно серьезно обеспечить динамичный рост этой отрасли. Подобные механизмы касаются и других отраслей автомобилестроения и в первую очередь авиации", - сказал Борисов.

"Расчеты показывают, что, если ставка для лизингополучателей будет в районе 2,5% - начинается достаточно динамичный спрос и можно до 2030 года получить заказ на 450 судов разного класса. Это даст серьезный толчок для судостроения", - отметил вице-премьер.