"Аэроэкспресс" отменит в апреле ряд рейсов до аэропорта Шереметьево

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" отменяет 17, 18, 24 и 25 апреля 2021 года ряд рейсов до московского аэропорта Шереметьево из-за плановых работ на железной дороге, сообщила компания.

В частности, 17 и 24 апреля до 11:05 включительно аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево будут курсировать по стандартному расписанию, отменяются рейсы в сторону аэропорта с 11:35 до 23:05. "Поезда отправятся с Белорусского вокзала в аэропорт в 13:00, 18:05, 20:35 и 23:35, время в пути будет незначительно увеличено в пределах 10 минут", - говорится в сообщении.

Из аэропорта 17 и 24 апреля аэроэкспрессы будут курсировать по графику до 11:15, по расписанию состоятся рейсы из Шереметьево в 12:15, 14:15, 15:45, 19:45 и 22:45. Остальные рейсы из аэропорта в эти дни отменяются.

"18 и 25 апреля уехать с Белорусского вокзала в аэропорт можно будет в 8:05, 9:35 и 11:55. Остальные рейсы до 12 часов отменены. С 12:05 поезда будут курсировать в соответствии с регулярным графиком каждые 30 минут", - сообщает компания. Из аэропорта 18 и 25 апреля аэроэкспрессы утром отправятся только в 5:45 и 9:15, а с 12:15 поезда будут курсировать по стандартному расписанию каждые полчаса.

Компания увеличит частоту курсирования экспресс-автобусов, они будут отправляться от станции метро "Ховрино" и из аэропорта Шереметьево каждые 15 минут и будет делать дополнительную остановку около терминала "Аэроэкспресс".