Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" поставил восемь роботов-саперов для силовых структур

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы "Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники" ("СКТБ ПР") поставил для российских силовых структур партию из восьми мобильных робототехнических комплексов МРК-15, предназначенных для обезвреживания взрывоопасных предметов. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Особенностью реализации последней партии продукции "СКТБ ПР" стало проведение государственной комиссией приемо-сдаточных и квалификационных испытаний восьми роботов-саперов, включающих в себя климатические, вибрационные и ударные испытания, большая часть которых была организована непосредственно в ОЭЗ на площадке "Печатники". Такому объему и режимам тестирования, ранее не подвергались никакие другие роботизированные комплексы, производимые в России", - приводятся в сообщении слова генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дегтева.

Разработанные комплексы многофункциональны. Они могут производить визуальную разведку, при помощи манипулятора транспортируют взрывные устройства, вскрывают их с использованием электроинструмента или уничтожают при помощи гидроразрушителя. Роботы-саперы успешно применяются для замены человека при выполнении работ, связанных с повышенным риском, таких как аварийно-спасательные и взрывотехнические работы, работы в условиях радиации и химического заражения, военные и антитеррористические действия.

"Роботы специального назначения, созданные компанией "СКТБ ПР", несут службу в армии, работают в МЧС России, решают различные задачи в условиях повышенной радиации в атомной промышленности. <...> С 2013 года предприятие произвело более 30 роботизированных комплексов разного класса и назначения, способных дистанционно работать под управлением человека в опасных условиях", - отметил глава департамента Александр Прохоров.

Роботизированные комплексы, созданные "СКТБ ПР", также работают на Ленинградской и Белоярской АЭС. Предприятие экспортирует свою продукцию в страны СНГ и Юго-Восточной Азии.