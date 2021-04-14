Правительство намерено к октябрю разработать госпрограмму научно-технологического развития

МОСКВА, 14 апреля. Государственная программа научно-технологического развития будет разработана к октябрю и представлена на Совете по науке и образованию при президенте РФ. Об этом заявил в среду заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в Совете Федерации.

"Именно совет определяет стратегические направления науки, они будут отражены в новой госпрограмме научно-технологического развития, которую сейчас мы разрабатываем. Задача по ее подготовке поставлена президентом. Мы предполагаем, что к октябрю, следующему совету по науке, эта работа должна быть завершена", - сказал Чернышенко.

При этом координатором программы назначена правительственная комиссия по научно-технологическому развитию. К работам привлекаются самые активные ученые, ректоры, предприниматели, сенаторы и депутаты. По словам Чернышенко, приоритет правительства в науке заключается в кратном увеличении отдачи на каждый вложенный рубль, поскольку средств в исследования вкладывается достаточно.