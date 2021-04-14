В Федерации независимых профсоюзов предложили поднять МРОТ до уровня 41 тыс. рублей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) необходимо стремиться поднять до уровня 41 тыс. 874 рубля. Такое мнение в среду выразил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

"Совместными усилиями уровень среднемесячной значительной заработной платы за 2020 год доведен до 51 083 рублей. При этом показатель средней зарплаты слабо отражает реальное положение дел из-за сильного перекоса распределения в сторону несопоставимо высоких заработных плат небольшого количества людей. <...> В середине прошлого года рассчитываемый ФНПР минимальный потребительский бюджет, необходимый для полноценного восстановления рабочей силы, составлял 41 874 рубля, вот такой разрыв, нам надо стремиться поднимать МРОТ до такой величины", - сказал он на заседании генсовета ФНПР.

Ранее Шмаков говорил, что МРОТ должен быть выше прожиточного минимума.

С 2021 года МРОТ и прожиточный минимум рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Размер МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей, а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рублей.