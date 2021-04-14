Титов просит упростить доступ иностранных специалистов к промоборудованию компаний в РФ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письма министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с предложением урегулировать проблему с доступом иностранных специалистов к промышленному оборудованию, установленному на российских предприятиях. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе бизнес-омбудсмена, копия писем имеется в распоряжении агентства.

Титов указал, что ему поступают обращения компаний, которые привлекают иностранных специалистов, занимающихся монтажом, сервисным и гарантийным обслуживанием, а также послегарантийным ремонтом технического оборудования, поставленного в Россию. До 21 декабря 2020 года такие специалисты въезжали в РФ по деловой визе. Однако после выхода приказа МИД России от 21 декабря 2020 года № 23235 "Об утверждении перечня целей поездок, используемого при оформлении и выдаче виз иностранным гражданам" они отнесены к категории, для которой необходимо оформление обыкновенной рабочей визы.

"Это означает, что приезд подобных специалистов теперь нужно обосновывать отдельно для их включения в квоту иностранной рабочей силы. Хотя они не получают зарплату на территории РФ (оплата их труда происходит в рамках общего контракта, и оплату производит их постоянный работодатель за рубежом), поэтому считать их иностранными работниками некорректно", - отметил Титов.

Помимо этого, изменение типа визы на обыкновенную рабочую автоматически влечет за собой необходимость соблюдения иностранными гражданами 14-дневной самоизоляции по прибытии в Россию. Для многих субъектов малого и среднего бизнеса это приведет к значительному увеличению затрат, поскольку иностранные работодатели станут включать оплату простоя специалиста во время самоизоляции в стоимость работ, заметил бизнес-омбудсмен. По данным заявителей, обратившихся к уполномоченному, все эти изменения уже "повлекли за собой затруднения с обслуживанием и гарантийным ремонтом импортного оборудования, в том числе на системообразующих предприятиях".

"Для решения проблемы Титов предложил внести изменения в приказ МИД России от 21.12.2020 № 23235 (вернуть поездки с целью выполнения ремонта и гарантийного обслуживания импортного оборудования из раздела VIII перечня (обыкновенные рабочие визы) в раздел IV (обыкновенные деловые визы)", - рассказали в пресс-службе.

Существует и иное затруднение. Региональные управления МВД России сегодня отказывают в приеме документов на оформление приглашения для иностранных специалистов, которые были согласованы с профильными министерствами, МВД и ФСБ до 21 декабря 2020 года. От заявителей требуют переформулировать цель поездки иными словами, однако повторное рассмотрение документов может занять до двух месяцев. В этой связи Титов предложил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву "на переходный период установить особый порядок, который позволил бы завершить оформление приглашений и выдачи виз, документы на которых были приняты и согласованы до вступления в силу приказа МИД".