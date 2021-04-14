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В России создадут онлайн-сервисы для оформления свидетельств о рождении и смерти

Эти документы можно будет получить без посещения ЗАГСа, отметил министр юстиции Константин Чуйченко

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Создание супер-сервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека" позволит получать свидетельства о рождении и смерти через госуслуги без посещения ЗАГС. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на расширенной коллегии Минюста РФ.

По его словам, среди ключевых задач на этот год - цифровая трансформация деятельности в сфере записи актов гражданского состояния. "Здесь речь идет о двух супер-сервисах "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека", которыми можно будет воспользоваться без личного посещения органа ЗАГС", - сказал он.

Например, пояснил министр, свидетельство о рождении ребенка будет направляться сразу в личный кабинет родителя на сайте госуслуг. "Также мы продолжим работу по развитию экстерриториального принципа предоставления государственных услуг в любом органе ЗАГС", - добавил министр.

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РоссияЧуйченко, Константин Анатольевич
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