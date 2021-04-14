В 35 столичных проектов программы "Индустриальные кварталы" инвестируют 1,9 трлн рублей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют провести 35 аукционов по определению инвесторов для проекта "Индустриальные кварталы" в 2021 году, инвестиции в проекты могут составить 1,9 трлн рублей. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В 2021 году по проекту "Индустриальные кварталы" планируется провести 35 аукционов для определения инвесторов, которые будут реорганизовывать бывшие промышленные территории столицы <...> Эти 35 проектов дадут городу в общей сложности 146 тыс. рабочих мест и 1,9 трлн рублей в виде инвестиций. Бюджетный эффект составит до 200 млрд рублей в год", - сказал Ефимов.

Он уточнил, что общая площадь земельных участков под аукционы составит 456 га, градостроительный потенциал - 7,5 млн кв. м. Здесь будет построено 3,7 млн кв. м производственных площадей 3,7 млн кв. м общественно-деловых объектов и социальных учреждений, а также 0,1 млн кв. м жилья.

По словам заммэра, за последние годы в Москве реализовано достаточно много масштабных проектов, которые формируют облик города и повышают качество жизни москвичей. Еще одним проектом с большим потенциалом для экономики и инфраструктуры столицы, который получил название "Индустриальные кварталы", на ближайшие годы станет комплексное развитие бывших промышленных территорий города. В рамках реализации проекта заброшенные промзоны превратятся в современные районы города.

"За первые три месяца 2021 года в Москве одобрены 27 проектов КРТ (комплексного развития территорий - прим. ТАСС), семь из них уже начали реализовываться. Первый договор о КРТ был подписан летом прошлого года. В промзону Октябрьское поле инвестор вложит 14 млрд рублей и построит объекты общей площадью почти 174 тыс. кв. м, также там будет создано более 500 новых рабочих мест. Общая площадь под застройку составляет почти 6 га, помимо нового жилья, там появятся два детских сада, школа, поликлиника и технопарк", - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он отметил, что уже к 2022 году здесь будет введен в эксплуатацию первый жилой дом. Более 300 семей получат не только квартиры, но и школу на 800 мест, которая будет построена одновременно с домом.