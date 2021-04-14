Татарстан готов расширить поставки вертолетов в Боснию и Герцеговину

КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министром внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Сташей Кошарацем предложил к поставке новые вертолеты широкого функционального назначения производства Казанского вертолетного завода (входит в холдинг "Вертолеты России"). Об этом сообщила пресс-служба главы российского региона.

Минниханов обратил внимание на то, что республика заинтересована в расширении номенклатуры и объемов торговли с Боснией и Герцеговиной. В частности по такому направлению, как поставка вертолетов. В настоящее время холдинг "Вертолеты России" успешно исполняет контракт по поставке трех новых казанских вертолетов "Ансат" в МВД Республики Сербской.

"Мы готовы предложить к поставке новые вертолеты, предназначенные для пожаротушения; медицинской эвакуации; патрулирования, поиска и спасения; перевозки пассажиров и грузов; а также организацию их послепродажного обслуживания", - сказал Минниханов, слова которого приводит пресс-служба.

В ходе встречи руководство холдинга "Вертолеты России" озвучило заинтересованность российской стороны в скорейшем подписании Рабочего соглашения в области летной годности между Российской Федерацией и Боснией и Герцеговиной. Это позволило бы ускорить процесс проведения процедуры признания Сертификата типа вертолета АНСАТ в BHDCA, а также позволит проводить вариацию всей линейки гражданской вертолетной техники холдинга "Вертолеты России". Министр высказал готовность содействовать в решении этого вопроса со своей стороны.

Президент Татарстана предложил сопредседателю Межправительственной Российско-Боснийско-Герцеговинской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, министру внешней торговли и экономических отношений Кошарацу провести одно из заседаний межправкомиссии в Татарстане. Это позволило бы и подробнее ознакомиться с возможностями Казанского вертолетного завода, и в целом привлечь бизнес-делегацию Боснии и Герцеговины для подробного ознакомления с экономическим потенциалом республики.

Министр заверил о готовности провести заседание в Казани и сформировать группу крупных бизнес-представителей для визита в Татарстан.

О Казанском вертолетном заводе

Казанский завод производит вертолеты семейства Ми-8, Ми-17, которые эксплуатируются более чем в 100 странах. Начато производство транспортно-пассажирского Ми-38 и его военной модификации. С 1997 года ПАО "КВЗ" обладает сертификатом разработчика вертолетной техники.