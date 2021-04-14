МСБ сэкономит порядка 400 млрд рублей в 2021 году за счет снижения страховых взносов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Снижение размера страховых взносов с 30% до 15% сэкономило российскому малому и среднему бизнесу (МСБ) 350 млрд рублей в 2020 году и позволит сэкономить еще порядка 400 млрд рублей в 2021 году. Об этом сообщил президент "Опоры России" Александр Калинин в ходе пленарного заседания Красноярского экономического форума в среду.

"Я считаю, фундаментальным было решение о снижении в два раза ставок по страховым взносам - "Опора России" этого добивалась с 2012 года, и взносы были снижены в два раза практически. Одна эта мера оставила в малом бизнесе только в 2020 году 350 млрд рублей. В этом году это будет уже почти 400 млрд рублей", - сказал Калинин.

По его словам, сэкономленные деньги субъекты малого и среднего бизнеса могут использовать в том числе для повышения зарплат, уплаты налогов и расчетов с контрагентами.

Власти РФ оказывали поддержку малому и среднего бизнесу во время пандемии. Была предоставлена отсрочка арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, введен мораторий на банкротство таких компаний, работала программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. Действовала кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях со льготной ставкой 2% годовых. В марте 2021 года ее сменила программа кредитования ФОТ 3.0, предполагающая выдачу кредитов под 3% не до конца восстановившимся отраслям.

Дополнительные программы поддержки вводились также региональными властями. Кроме того, с 1 апреля 2020 года для всех субъектов малого и среднего предпринимательства снизили размер страховых взносов с 30% до 15%.