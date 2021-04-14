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ЦБ не видит рисков отключения России от западных платежных систем

Регулятор намерен продолжить развитие национальных сервисов и систем, заявила зампред Центробанка Ольга Скоробогатова
Здание ЦБ РФ Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Здание ЦБ РФ
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Банк России не видит каких-либо рисков отключения РФ от западных платежных систем. Сейчас ситуация с геополитическими рисками достаточно спокойная, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

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Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают риска отключения страны от западных платежных систем, учитывая недружественное отношение к России со стороны ряда государств.

"Наш ответ с 2014 года состоит в том, что мы создали работающие инфраструктуры, которые минимизируют риски геополитические. <…> Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем, и я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно", - заявила она.

При этом Скоробогатова подчеркнула, что регулятор намерен продолжить развитие национальных сервисов и систем.

"Нам нужно продолжить нашу работу именно по развитию наших платежных систем и наших инфраструктурных платформ. Но при этом, как я отметила, для нас крайне важно сохранить условия конкуренции. Мы хотим, чтобы российские компании развивались в условиях конкуренции и завоевывали свои успехи именно будучи лучшими, а не имея какие-то особые преференции", - добавила она и отметила, что с точки зрения безопасности инфраструктурный рынок РФ в платежном сегменте защищен.
 

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