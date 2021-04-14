Белоруссия может подключиться к Системе быстрых платежей в 2022 году

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Переводы в Белоруссию по номеру телефона через разработанную Банком России Систему быстрых платежей (СБП) будут доступны с середины 2022 года. Об этом сообщила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

"Многие страны на пространстве ЕАЭС так же, как и мы работают над развитием систем быстрых платежей, а кто-то только планирует запускать эти системы. Мы уже на этом этапе прорабатываем возможности взаимодействия. На сегодняшний день одна из ближайших стран, с кем мы осуществляем взаимодействие, - это Белоруссия. Я думаю, что в середине 2022 года такая возможность у наших граждан появится", - сообщила она.

Также Бакина добавила, что, помимо интеграции СБП, регулятор работает над возможность осуществления карточных переводов в Белоруссию. "Второй способ - перевод с карты на карту также у нас запланирована к концу 2022 года", - сообщила она.

О сервисе

Система быстрых платежей позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. К СБП подключены более 200 банков.

Помимо этого, в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%.