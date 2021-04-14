ЦБ планирует разработать механизм "переносимого банковского счета"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Банк России планирует разработать механизм "переносимого банковского счета", который позволит получать переводы по старым реквизитам в случае смены кредитной организации, следует из "Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы", представленной ЦБ РФ.

"Развитию конкуренции на платежном рынке будет способствовать упрощение перехода клиента на обслуживание в другой банк. Банк России в случае востребованности на рынке планирует проработать механизм "переносимого банковского счета", обеспечивающего зачисление средств получателю даже при изменении его банковских реквизитов при переходе на обслуживание в другой банк", - говорится в документе.

В ходе пресс-конференции директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина уточнила, что данный сервис будет в первую очередь актуален для юридических лиц.

"Мы неоднократно слышали от участников рынка, что закрыть счет в одном банке - в первую очередь о юридических лицах идет речь - и перейти легко в другую кредитную организацию - это целая история. Нужно уведомить всех своих контрагентов о том, что у тебя сменились реквизиты. Все равно найдется достаточное количество нерадивых контрагентов, которые будут продолжать отправлять деньги по старым реквизитам", - отметила она.

По словам Бакиной, на данном этапе ЦБ хочет проработать правовой механизм, который будет обеспечивать автоматическую пересылку поступающих средств от банка, в котором ранее обслуживалось юрлицо, в новую кредитную организацию.