ЦБ планирует добиться увеличения доли безналичных платежей до 75%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Банк России ставит перед собой задачу увеличить долю объема безналичных платежей в розничной торговле до 75% в 2023 году, следует из "Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы", представленной ЦБ РФ.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что доля безналичных платежей в РФ по итогам 2020 года составила около 70%. Сбербанк заявил о рекордной доле безналичных трат россиян в I квартале 2021 года - 59,4%.

По словам первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, достижение поставленной цели потребует больших усилий от регулятора. "Каждый процент после 70% всегда дается сложнее, чем предыдущие проценты, потому что есть некая логика развития безналичных инструментов. Как правило, от 70% до 80% многие страны тратили гораздо больше времени в достижении 80%, нежели до 70%", - отметила она.

Также в качестве одного из ключевых показателей реализации новой стратегии регулятор определяет усиление позиций национальной платежной системы "Мир" на российском рынке. Так, в 2023 году доля операций с использованием карт "Мир" в общем объеме операций банковскими картами в России может достигать 27-30%.

Кроме того, по прогнозам ЦБ, в 2023 году должна увеличиться до 30% доля трафика через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) в трафике внутрироссийских операций в SWIFT. В настоящее время показатель составляет 20,6%.

В ЦБ полагают, что в результате реализации новой стратегии гражданам будут предоставлены быстрые, удобные, безопасные и доступные платежные инструменты на прозрачных сопоставимых условиях.

В свою очередь у бизнеса появится возможность для запуска новых бизнес-моделей, внедрения бесшовных и инновационных платежных инструментов, которые будут способствовать повышению качественных и количественных показателей компаний. Кроме того, планируется развивать платежные решения, позволяющие снизить транзакционные издержки, в том числе в сегменте малого и среднего предпринимательства, говорится в стратегии.