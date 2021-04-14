Совфед одобрил закон об упрощении получения налоговых вычетов по НДФЛ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на упрощение порядка получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно документу, граждане РФ смогут получить вычеты по НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения.

Действующий в настоящее время механизм получения налоговых вычетов предполагает подачу налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами по итогам налогового периода и возврата суммы удержанного за год НДФЛ. Принятый закон упрощает порядок получения налогоплательщиками следующих налоговых вычетов: имущественных - по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), инвестиционных - по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, а также позволяет автоматизировать процессы налогового администрирования в данной части.

Упрощенный порядок получения указанных налоговых вычетов предполагает бесконтактное взаимодействие налогоплательщиков - физических лиц с налоговыми органами посредством использования интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и автоматизированную проверку налоговым органом права налогоплательщика на получение налогового вычета за счет использования возможностей автоматизированной информационной системы ФНС. Такой порядок исключает необходимость заполнения налоговой декларации по НДФЛ и представления в налоговый орган подтверждающих документов в целях получения таких вычетов.

Закон уточняет момент возникновения права налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета. Как пояснял ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, уточняется, что "право на имущественный налоговый вычет при приобретении прав на квартиру или комнату в строящемся доме возникает с даты акта приема-передачи объекта долевого строительства, при этом человек вправе обратиться за получением такого вычета после государственной регистрации прав налогоплательщика на эту квартиру или комнату".

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. Это не касается положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.