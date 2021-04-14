Совфед одобрил закон о полномочиях кабмина в таможенном регулировании

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, дающий правительству право определять категории товаров, в отношении которых не будут применяться неполное таможенное декларирование и периодическое таможенное декларирование. Документ инициирован правительством.

Сейчас Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для отдельных категорий товаров предусмотрены особенности таможенного декларирования. Речь идет о неполном таможенном декларировании (если декларант не располагает на момент подачи декларации на товары точными сведениями, необходимыми для заявления в такой декларации) и периодическом таможенном декларировании (если лицо осуществляет перемещение через таможенную границу союза товаров двумя или более партиями на одних и тех же условиях в течение периода поставки). При этом национальным законодательством государств - членов ЕАЭС о таможенном регулировании закреплена возможность определять категории товаров, в отношении которых такие особенности таможенного декларирования не применяются.

Исходя из свойств некоторых категорий товаров, например древесины и изделий из нее (лесоматериалов), декларанты всегда обладают полной информацией об их количестве и таможенной стоимости, говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем использование этих особенностей таможенного декларирования при экспорте недобросовестными участниками (декларантами) отдельных категорий товаров, в частности лесоматериалов, может повлечь нарушения права союза и законодательства РФ о таможенном регулировании, а также создать предпосылки для ухода от ответственности за такие нарушения, считают в кабмине. В связи с этим закон наделяет правительство полномочием по определению категорий товаров, в отношении которых не будут применяться неполное таможенное декларирование и периодическое таможенное декларирование.