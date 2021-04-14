{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совфед одобрил закон о полномочиях кабмина в таможенном регулировании

Закон наделяет правительство полномочием по определению категорий товаров, в отношении которых не будут применяться неполное таможенное декларирование и периодическое таможенное декларирование

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, дающий правительству право определять категории товаров, в отношении которых не будут применяться неполное таможенное декларирование и периодическое таможенное декларирование. Документ инициирован правительством.

Сейчас Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для отдельных категорий товаров предусмотрены особенности таможенного декларирования. Речь идет о неполном таможенном декларировании (если декларант не располагает на момент подачи декларации на товары точными сведениями, необходимыми для заявления в такой декларации) и периодическом таможенном декларировании (если лицо осуществляет перемещение через таможенную границу союза товаров двумя или более партиями на одних и тех же условиях в течение периода поставки). При этом национальным законодательством государств - членов ЕАЭС о таможенном регулировании закреплена возможность определять категории товаров, в отношении которых такие особенности таможенного декларирования не применяются.

Исходя из свойств некоторых категорий товаров, например древесины и изделий из нее (лесоматериалов), декларанты всегда обладают полной информацией об их количестве и таможенной стоимости, говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем использование этих особенностей таможенного декларирования при экспорте недобросовестными участниками (декларантами) отдельных категорий товаров, в частности лесоматериалов, может повлечь нарушения права союза и законодательства РФ о таможенном регулировании, а также создать предпосылки для ухода от ответственности за такие нарушения, считают в кабмине. В связи с этим закон наделяет правительство полномочием по определению категорий товаров, в отношении которых не будут применяться неполное таможенное декларирование и периодическое таможенное декларирование.

Теги
Россия
ФАС признала ненадлежащей рекламу "Терафлю"
Такое решение принято из-за некорректности сравнения лечебных свойств этого лекарственного препарата с другими
Читать полностью