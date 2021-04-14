Власти Москвы сообщили о нехватке рабочей силы в строительной сфере

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Нехватка рабочих в строительной сфере остается основной проблемой в Москве, которая возникла из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Что касается темпов, у нас снижения нет ни в одном направлении, у нас везде только рост. Но и по-прежнему ощущаем одну из главных проблем, который принес коронавирус - это нехватка рабочей силы. Потому что специалисты, которые приезжали из Белоруссии и других стран СНГ, сейчас из-за закрытых границ не могут приехать. И мы над ней всем комплексом работаем", - сказал он.

Жидкин добавил, что по всем направлениям строительные работы идут согласно намеченным планам. "Мы развиваем Новую Москву. Всего пять основных точек, которые сейчас активно развиваются: Коммунарка, Румянцево, Внуково, Саларьево и Крекшино. Все другие тоже развиваются, но эти самые активные", - уточнил он.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что власти Москвы ожидают постепенного снятия ограничений по въезду трудовых мигрантов в город, при этом все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Он отметил, что есть порядок принятия решений по обеспечению рабочей силой тех проектов, которые остро в них нуждаются.

Для того, чтобы взаимодействовать с застройщиками, столичный миграционный центр уже открыл представительство в Узбекистане, сейчас открывают в Таджикистане, чтобы по заявкам московских работодателей осуществлять подбор рабочей силы и осуществлять ее въезд на территорию Москвы.