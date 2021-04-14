Госкомпании начнут согласовывать приобретение зарубежного софта с Минцифры

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минцифры России планирует ввести требование о необходимости согласования с ведомством покупки зарубежного ПО госорганами и госкомпаниями в рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"В рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли планируется введение требования не только о предоставлении обоснований, но и о согласовании приобретения зарубежного ПО госорганами и госкомпаниями с регулятором", - прокомментировали в ведомстве.

В пресс-службе министерства сообщили, что обход госкомпаниями требований законодательства о закупках никак не связан с классификатором. Вместе с тем, в ведомстве отметили, что такая проблема действительно существует.

Ранее газета "Ведомости" сообщила о планах Минцифры согласовывать приобретение зарубежного ПО госорганами с ведомством.

В середине марта во время встречи с представителями отрасли вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что на тот момент во второй пакет мер поддержки IТ-отрасли предлагалось включить 64 меры. По словам Чернышенко, в список включены предложения, выравнивающие условия международной конкуренции, и меры, способствующие комплексной поддержке отечественных разработчиков за счет регулирования спроса на российские IТ-решения.

Также Чернышенко рассказал, что сформированные на площадке инициативы рассмотрены на очных заседаниях 12 экспертных рабочих групп по различным направлениям, включая информационную безопасность, образование, дата-центры и "облачные" технологии, офисное ПО и операционные системы, игры, онлайн-кинотеатры, соцсети, мессенджеры и другие.