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Товарооборот Татарстана с Боснией и Герцеговиной вырос в 14,6 раза за 2020 год

Российский регион рассчитывает увеличить этот показатель в будущем и расширить направления сотрудничества

КАЗАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Татарстан за 2020 год увеличил товарооборот с Боснией и Герцеговиной в 14,6 раза по сравнению с 2019 годом - почти до $9 млн. Российский регион рассчитывает увеличить этот показатель в будущем и расширить направления сотрудничества, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Боснию и Герцеговину.

"Президент Республики Татарстан принял участие в круглом столе "Татарстан - Босния и Герцеговина. В рамках встречи состоялась презентация Республики Татарстан. Товарооборот между Республикой Татарстан и Боснией и Герцеговиной в прошлом году составил без малого $9 млн (рост в 14,6 раза)", - говорится в сообщении пресс-службы президента Татарстана.

Минниханов, выступая на заседании, отметил, что у Татарстана с Боснией и Герцеговиной есть высокий потенциал взаимодействия по широкому спектру вопросов, включая поставку продукции нефтехимической и машиностроительной отраслей республики. Среди перспективных направлений он отметил развитие связей в инвестиционной и инновационно-производственной сфере, в области высоких технологий, судостроения и автомобилестроения, сельского хозяйства, культуры, науки, образования, спорта и туризма.

"Надеюсь, что в ходе визита деловые стороны откроют новые направления для сотрудничества и договорятся о новых проектах. Нынешний показатель товарооборота говорит о том, что нужны новые рынки, новые контакты, чтобы увеличить этот показатель", - сказал президент Минниханов.

Более подробно о потенциале республики в презентации рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина. Кроме того, состоялась презентация холдинга "Вертолеты России".

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичБосния и ГерцеговинаРоссияТатарстан
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