"Транснефть" обратилась в правительство по проблеме "дочки" в Белоруссии

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. "Транснефть" обратилась в правительство по вопросу дочернего предприятия в Белоруссии - "Запад-Транснефтепродукт", которое поставляет нефтепродукты от российских и белорусских НПЗ транзитом через Белоруссию в Венгрию и Латвию. В настоящее время компания не видит позитива в развитии ситуации, сообщил журналистам глава "Транснефти" Николай Токарев в кулуарах заседания попечительского совета Русского географического общества.

"Переговоры по этому поводу давно идут. К сожалению, позитива очень мало. Я думаю, тут уже решать на другом уровне этот вопрос придется. К сожалению, ситуация усугубилась. По этому вопросу мы обратились в правительство России", - сказал он.

Ранее сообщалось, что увеличение налоговой нагрузки на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии с 2021 года может создать предпосылки к банкротству и дальнейшей национализации "Запад-Транснефтепродукта". С начала года Минск почти втрое увеличил ставку налога на прибыль для предприятий, занимающихся транзитом российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии, - с 18% до 50% и ввел экологический налог.

"Наши партнеры в Белоруссии особо и не скрывают, что наше предприятие избранно в качестве мальчика для битья - вы нам НДПИ, а мы вам проблемы с этим предприятием. Пусть это останется на их совести", - сказал Токарев.

"Запад-Транснефтепродукт" осуществляет транзитную транспортировку светлых нефтепродуктов от российских и белорусских НПЗ на экспорт, в направлении Украины и Латвии, по системе магистральных нефтепродуктопроводов, пролегающих по территории 21 района 3 областей Белоруссии.