Шойгу: председательство РФ в Арктическом совете позволит инициировать программы в Арктике

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Председательство России в Арктическом совете даст возможность усилить роль РФ в качестве координатора и инициатора программ в этом регионе, считает президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

"В мае Россия станет председателем Арктического совета, который призван содействовать сотрудничеству в Арктическом регионе. Это возможность усилить роль нашей страны как координатора и инициатора многих программ в этой зоне", - сказал Шойгу на заседании попечительского совета общества.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. В мае 2021 года председательство в Арктическом совете на двухлетний период перейдет от Исландии к России.