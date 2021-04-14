ФАС признала ненадлежащей рекламу "Терафлю"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу лекарственного препарата "Терафлю" из-за некорректности сравнения его лечебных свойств с другими препаратами. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Приведенное в рекламе сравнение "Терафлю" с другими лекарственными препаратами, применяемыми при кашле и простудных заболеваниях, является некорректным", - отметили в ведомстве.

Как пояснили в ФАС, согласно закону, приводимое в рекламе сравнение должно быть полным, основываться на сопоставимых критериях и позволять объективно оценить свойства товара. Использованное в рекламе сравнение "Терафлю" с другими лекарственными препаратами, основанное на рекомендациях специалистов, носит субъективный характер и не позволяет объективно оценить свойства препарата.

"При данных обстоятельствах приведенное в рекламе сравнение "Терафлю" с другими лекарствами, применяемыми при кашле и простудных заболеваниях, является некорректным", - заключили в антимонопольном ведомстве.

Кроме того, визуальный ряд рекламы демонстрирует эффект полного выздоровления в результате применения препарата "Терафлю" у человека с симптомами заболевания. В ФАС подчеркнули, что согласно законодательству, реклама лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.

ФАС выдала производителю этого лекарственного средства - компании "ГлаксоСмитКляйн Хелскер" - предписание об устранении нарушений и возбудила дело об административном правонарушении. Компании грозит штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.