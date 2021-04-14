Путин отметил положительный тренд в капитализации и сотрудничестве ВР с "Роснефтью"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество ВР и "Роснефти", как и капитализация британской компании, имеют положительную динамику.

"Знаю, что ваше сотрудничество с "Роснефтью" идет весьма успешно и капитализация вашей компании, имею в виду запасы, которые растут, в том числе на территории РФ", - сказал глава государства в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества, комментируя выступление главного исполнительного директора группы компаний ВР Бернарда Луни.

Он заметил, что в целом "стремление к углеродной нейтральности - правильная и благородная задача". Отметив важность Волги для России, Путин выразил надежду, что вклад ВР в ее сохранение будет заметным. "Тем более, что вы помогаете вовлекать в эту работу молодых людей, молодых исследователей", - добавил он.