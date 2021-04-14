Госдума приняла в I чтении законопроект о минимальном гарантированном доходе должников

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, который позволит защитить от взыскания минимальный доход должников.

Авторами инициативы выступили депутаты от фракции "Единая Россия" и группа членов Совета Федерации во главе с руководителем думских единороссов Сергеем Неверовым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

Законопроект дает право гражданам-должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать сумму в размере прожиточного минимума трудоспособного человека (12 702 рубля по состоянию на 2021 год - прим. ТАСС). Если у должника есть иждивенцы, то они также будут учитываться при расчете данной суммы.

Механизм исполнения

Таким образом, если в постановлении судебного пристава о взыскании денежных средств должника содержится требование о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума, то удержание из заработной платы и иных периодических доходов должника осуществляется с соблюдением требования о сохранении дохода в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. При этом данное правило не будет распространяться на взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением, на компенсацию морального вреда и ряд других случаев.

"Законопроект направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что судебный пристав обязан будет в начале исполнительного производства проинформировать должника о праве на сохранение прожиточного минимума.

Для банков и кредитных организаций вводится запрет на взыскание с ежемесячного дохода должника-гражданина суммы, лишающей его прожиточного минимума, если требование о его сохранении обозначено в постановлении судебного пристава.

Законопроект должен вступить в силу с 1 сентября 2021 года. Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с лидерами думских фракций поручил правительству совместно с Госдумой обеспечить принятие закона до конца весенней сессии.