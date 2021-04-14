Париж, Берлин и Лондон обеспокоены решением Тегерана начать обогащение урана до 60%

ПАРИЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Решение Ирана об обогащении урана до 60% вызывает беспокойство Франции, Германии и Великобритании. Об этом говорится в заявлении МИД Франции, распространенном в среду по итогам трехсторонних консультаций.

В документе отмечается, что эти три страны "с большой озабоченностью ознакомились с уведомлением, направленным Ираном в МАГАТЭ, относительно начатого обогащения урана до уровня в 60% с использованием модернизированных центрифуг".

Руководители внешнеполитических ведомств подчеркнули, что решение Тегерана "представляет собой серьезную проблему, так как производство высоко обогащенного урана является важным этапом на пути к созданию ядерного оружия". "У Ирана не может быть никаких реальных гражданских потребностей, которые оправдывали бы необходимость столь высокой степени обогащения урана", - указывается в заявлении. "Мы также обеспокоены тем, что Иран намерен установить 1 тыс. новых центрифуг в Натанзе, что значительно увеличит его мощности по производству урана", - отмечают авторы заявления.

Нынешние заявления Тегерана, считают главы МИД трех стран, "противоречат конструктивному характеру и атмосфере доброй воли ведущихся дискуссий, направленных на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана".

"Мы отвергаем возможность эскалации со стороны любого участника соглашения и призываем Иран не осложнять в большей степени идущий дипломатический процесс", - подчеркнули главы МИД "тройки".