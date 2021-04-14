Резервный фонд правительства увеличится на 145,8 млрд рублей за счет выплат "Норникеля"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Резервный фонд правительства РФ пополнится на 145,79 млрд рублей за счет выплат ущерба от разлива горюче-смазочных материалов (ГСМ) на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" компании "Норникель". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Минфину России <...> внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 145 790 554,7 тыс. рублей в связи с зачислением в федеральный бюджет денежных средств, полученных от уплаты платежей в возмещение вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности Российской Федерации, включая уплату платежа акционерным обществом "Норильско-Таймырская энергетическая компания", сверх объемов, учтенных при утверждении общего объема доходов федерального бюджета", - говорится в распоряжении, опубликованном в среду на официальном портале правовой информации.

Документ также предписывает Минфину при формировании проекта бюджета на 2022-2024 годы предусмотреть возможность расходования не использованных в 2021 году бюджетных ассигнований резервного фонда на реализацию государственных программ "Охрана окружающей среды" и "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд руб. за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд руб. 3 марта компания заявила о полной выплате средств.