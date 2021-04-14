Госдума рекомендует кабмину продлить антикризисные меры поддержки населения и бизнеса

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла постановление о принятии к сведению информации министра экономического развития РФ Максима Решетникова о поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, а также о причинах резкого роста цен на продовольственные товары и мерах, направленных на выполнение требований закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".

Решетников выступил с этой информацией перед депутатами 9 февраля 2021 года.

В постановлении Госдума рекомендует правительству, в частности, разработать и реализовать комплекс мер, направленных на создание новых рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты труда и более благоприятными условиями для осуществления предпринимательской деятельности, рассмотреть возможность расширения мер государственной поддержки физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а также корректировать прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2036 года и утвердить единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Среди других предложений депутатов - продление наиболее эффективных мер антикризисной поддержки населения, а также индивидуального, малого и среднего предпринимательства, которые приняты в условиях пандемии, и которые следовало бы осуществлять после завершения реализации Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, одобренного на заседании правительства 23 сентября 2020 года.

Дополнительные меры

Кабмину рекомендуется рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по ограничению вывоза капитала из РФ и созданию благоприятных условий для его репатриации, рассмотреть вопрос о внесении в законодательство РФ изменений, предусматривающих в том числе установление требований к зарубежным технологическим компаниям, действующим в российском сегменте интернета. Госдума рекомендует предоставить налоговые и иные льготы организациям, занимающимся строительством санаториев, пансионатов, домов отдыха, туристских баз территориях субъектов РФ.

Также депутаты считают необходимым ввести дополнительные налоговые вычеты в форме госучастия в финансировании расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, пересмотреть условия списания основного долга и процентов по кредитным договорам юрлицам и ИП в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции, а также увеличить сроки погашения по этим кредитам, и продлить до конца 2021 года освобождение организаций, включенных в единый реестр субъектов МСП, в наибольшей степени пострадавших в условиях пандемии, от исполнения обязанности уплатить налоги и авансовые платежи по ним.

Госдума поручила комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству совместно с комитетом по контролю и регламенту контролировать реализацию постановления. Правительству предлагается проинформировать Госдуму о реализации предложений, содержащихся в постановлении, до конца весенней сессии 2021 года.