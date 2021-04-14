Мишустин подчеркнул важность общественного контроля за расходованием госсредств

ДЕРБЕНТ, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность общественного контроля за расходованием государственных средств, чтобы "чтобы ни копейки не ушло налево".

В ходе рабочей поездки в Дагестан премьер посетил крепость Нарын-Кала в Дербенте и ознакомился с планом развития города. В ходе презентации Мишустин попросил подробнее рассказать про духовный центр, который будет построен в рамках реализации проекта модернизации города. "Такая жемчужина будет, мне кажется. Надо больше про это рассказывать во время презентаций", - сказал премьер.

После презентации плана развития Дербента Мишустин также пообщался с местными жителями.

"Дербент - город уникальный. Я правда давно хотел и мечтал сюда попасть, потому что мы по учебникам истории знали, насколько этот древний город был интересен со всех точек зрения. Здесь пролегал один из многочисленных Шелковых путей, здесь смешение религий идет. Так сложилось, что Дербент стал такой жемчужиной Дагестана и всей России, и мировой сокровищницей", - отметил Мишустин.

По его словам, его удивили масштабные инвестиции в модернизацию города. Как отметил премьер, важно, чтобы при модернизации присутствовал общественный контроль.

"Те большие средства, которые мы все вместе собираемся вложить - государство, инвесторы, вы - люди, которые живут, своими налогами будете оплачивать будущее своего города. Но очень важно, чтобы был общественный контроль чтобы, как говорил президент, мнение которое есть у людей, учитывалось в принятии всех управленческих решений. И очень важно, чтобы ни копейки не ушло, простите за такое слово, налево, чтобы не разбазаривали средства, которые по крупицам соберут инвесторы и те, кто хочет этот город сделать еще прекраснее", - подчеркнул Мишустин.

Развитие Дербента

В конце 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о переходе крупных городов от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления градостроительного развития города. Первым городом, который решил разработать мастер-план развития в соответствии с международными стандартами, стал Дербент. Он рассчитан до 2040 года. План предполагает создание новой "туристической мили" в центре города, которая соединит цитадель Нарын-Кала и исторический центр Дербента с морем и набережной. Кроме того, предполагается создание двух новых жилых районов на юге и севере города со среднеэтажной застройкой и социальной инфраструктурой внутри каждого из районов, а также промышленно-логистического кластера, куда будут вынесены все ныне существующие в центральной части промышленные площадки.

Один из древнейших городов России и мира - Дербент - находится на побережье Каспийского моря. В 2015 году он отметил 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км.

В марте глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов попросил включить финансирование плана комплексного развития города в госпрограмму РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". По его словам, до 2023 года на развитие города планируется направить более 20 млрд рублей, при этом участие федерального бюджета в реализации этого плана составляет 8%.