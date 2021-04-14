Siemens Gamesa поставит 50 турбин для ветроэлектростанции Engie в Перу

ТАСС, 14 апреля. Siemens Gamesa поставит 50 турбин для ветроэлектростанции компании Engie в Перу общей мощностью 260 МВт, говорится в сообщении компании Siemens Gamesa.

"Ветроэлектростанция Punta Lomitas будет оснащена 50 береговыми турбинами SG 5.0-145, каждая мощностью от 5 МВт до 5,2 МВт, общей мощностью 260 МВт", - сказано в сообщении.

Ожидается, что станция будет введена в эксплуатацию к первому кварталу 2023 года.

Соглашение включает в себя долгосрочный контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание турбин, отмечает Siemens Gamesa.

Siemens Gamesa - производитель ветряных турбинных генераторов, основана путем слияния испанской Gamesa и ветроэнергетического подразделения германского концерна Siemens.