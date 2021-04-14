Европа отобрала из своих ПХГ почти весь закачанный за последние недели газ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Почти весь объем газа, закачанного в подземные хранилища (ПХГ) Европы за две недели, снова отобран потребителями. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"По данным Gas Infrastructure Europe, с 26 марта по 12 апреля в европейские ПХГ закачано 2,9 млрд куб. м газа. Однако почти весь этот объем - 2,8 млрд куб. м - снова отобран потребителями. В связи с этим уровень запасов газа в европейских хранилищах все еще не превышает 30%", - сообщил холдинг.

"Газпром" отметил, что на 12 апреля установлен новый абсолютный рекорд - "дельта" запасов в ПХГ по сравнению с предыдущим годом - минус 26,3 млрд куб. м. "Это максимальный разрыв с начала отопительного сезона 2020-2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее "Газпром" сообщал, что начавшаяся в Европе кампания по заполнению хранилищ обещает стать одной из самых масштабных с 2011 года. По оценке холдинга, для восстановления запасов ПХГ Европе необходимо закачать на 57,3% (или на 23,9 млрд куб. м) газа больше, чем в прошлом году.