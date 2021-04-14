Более 50 судов нужно построить для реализации проекта "Восток Ойл" на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Более 50 судов различного класса, в том числе 10 танкеров Aframax, предназначенных для вывоза продукции по Северному морскому пути (СМП), потребуется построить для разработки месторождений углеводородов на Таймыре по проекту "Восток Ойл". Об этом заявил в четверг на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) генеральный директор компании "РН-Ванкор", занимающейся реализацией проекта, Владимир Чернов.

"Проект обеспечит значительную часть грузопотока по Северному морскому пути. Уже сегодня для организации вывоза продукции размещен заказ на серию из 10 танкеров высокого ледового класса. <…> В целом для реализации проекта потребуется построить более 50 судов различного класса", - сказал Чернов в ходе роуд-шоу комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", проходящего на полях КЭФ.

Он добавил, что "Роснефть" разместила заказ на танкеры, которым предстоит перевозить углеводороды в условиях сложной ледовой обстановки, на дальневосточной судоверфи "Звезда".

Проект "Восток Ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Первая очередь проекта обеспечит транспортировку до 50 млн тонн нефти в год, вторая - до 100 млн тонн. В конце 2020 года швейцарский нефтетрейдер Trafigura купил 10%-ю долю в проекте.

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.