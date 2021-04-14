ЦБ прогнозирует устойчивое снижение инфляции в конце года

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Годовая инфляция в России после достижения в марте 2021 года пиковых значений начнет постепенно замедляться в апреле и перейдет к дальнейшему устойчивому снижению к концу года. Это следует из бюллетеня "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ (выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ).

"Достижение годовой инфляцией локального пика 5,8% в марте, вероятно, сменится снижением в апреле. При этом дальнейшее замедление годовой инфляции может идти медленно в связи с инерционностью динамики цен и сохраняющимся преобладанием краткосрочных проинфляционных факторов. При этом постепенное снижение месячных темпов роста цен с повышенных уровней приведет к дальнейшему устойчивому замедлению годовой инфляции только в конце 2021 года", - отмечается в бюллетене департамента ЦБ.

Эксперты департамента указали, что восстановление мировой экономики позитивно влияет на динамику российского экспорта и смежных отраслей, а также приводит к росту цен на мировом товарном рынке. "В такой ситуации действие устойчивых факторов инфляции будет ослабевать, но постепенно, что обуславливает необходимость перехода к нейтральной денежно-кредитной политике. В итоге возврат годовой инфляции к 4% задержится до первой половины 2022 года", - говорится в бюллетене.

Рост экономики

Темпы роста российской экономики в ближайшие кварталы будут постепенно замедляться, отмечает регулятор.

"Динамика различных оперативных индикаторов за март указывает на продолжение роста экономики в марте. При этом фаза восстановления, сопровождающаяся повышенными темпами роста, вероятно, пройдена. Мы ожидаем, что в ближайшие кварталы темпы роста экономики будут постепенно замедляться, но в условиях закрытия отрицательного разрыва выпуска в ряде отраслей будут держаться выше потенциальных темпов", - отмечается в документе.

В бюллетене сообщается также, что индексная оценка ВВП, основанная на краткосрочной статистике и оперативных индикаторах, указывает на рост ВВП в I квартале в размере 0,8-0,9% в квартальном выражении.