Посол РФ сообщил, что грузовое сообщение с КНДР может скоро возобновиться

ПХЕНЬЯН, 14 апреля. /ТАСС/. Грузовое сообщение КНДР с иностранными государствами, в том числе с Россией и Китаем, может возобновиться в ближайшее время. Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Грузовое сообщение, полагаю, может возобновиться уже в ближайшее время. В том числе и потому, что для масштабной программы жилищного строительства в Пхеньяне потребуется импортировать большой объем материалов и оборудования, которые здесь не производятся, или выпускаются в недостаточном количестве, в том числе лифтов, сантехники, фаянса, кровельного железа, стекла и так далее", - рассказал глава российской дипломатической миссии. Он добавил, что в этом году столичные власти планируют сдать около 11 тыс. квартир.

В то же время возобновления пассажирского сообщения народной республики с остальным миром пока ожидать не приходится, отметил посол. "Как говорят наши коллеги в МИД КНДР, это произойдет, только когда ситуация с коронавирусом будет урегулирована в глобальном масштабе. Поскольку до этого, боюсь, далеко, перспективы открытия корейских границ для въезда пассажиров пока просматриваются с трудом", - подчеркнул он.

Руководитель российской дипмиссии также отметил, что введенные Пхеньяном транспортные ограничения создают сложности для посольства, так как препятствуют ротации кадров, несмотря на готовность российских дипломатов привиться и подвергнуться даже "самому жесткому карантину". Тем не менее, Мацегора выразил надежду на смягчение позиции властей народной республики по этому вопросу в свете массовой вакцинации населения в России и в мире.

Ранее российское посольство сообщило о дефиците товаров и лекарств в народной республике. В феврале сотрудникам посольства и членам их семей пришлось воспользоваться дрезиной для транспортировки вещей при пересечении границы России и КНДР из-за отсутствия прямого авиасообщения между странами.

В январе 2020 года КНДР полностью закрыла свои границы, чтобы предотвратить проникновение извне коронавирусной инфекции. По официальным данным, в стране с начала пандемии не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.