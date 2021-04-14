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Пандемия COVID-19

Курц: поставка новых доз Pfizer в Австрию не помешает возможной закупке "Спутника V"

Канцлер рассказал, что рассматривает российский препарат в качестве ускорителя процесса вакцинации в стране

ВЕНА, 14 апреля. /ТАСС/. Дополнительная поставка в Австрию 1 млн доз вакцины BioNTech - Pfizer не помешает переговорам о закупке российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщил в среду австрийский канцлер Себастьян Курц на пресс-конференции в Вене.

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"Это не окажет никакого влияния. В целом очевидно: чем больше вакцин у нас есть, тем лучше. <...> Это надо рассматривать вне зависимости друг от друга", - сказал Курц в ответ на вопрос, скажется ли поставка западного препарата на переговоры с Россией о закупке "Спутника V".

Курц сообщил в среду, что Австрия получит от Евросоюза дополнительно 1 млн доз препарата BioNTech - Pfizer.

Канцлер также рассказал журналистам, что рассматривает российский препарат в качестве ускорителя процесса вакцинации в Австрии. Европейский медрегулятор "проверяет регистрацию препарата", отметил он.

Ранее Курц объявлял, что переговоры с Россией о приобретении "Спутника V" де-факто подошли к концу, поэтому теперь возможна закупка Веной российского препарата. Источник в правительственных кругах Австрии сообщал ТАСС, что Вена надеется на быстрый допуск "Спутника V" со стороны Европейского агентства лекарственных средств, но способна и самостоятельно зарегистрировать этот препарат, поэтому сейчас рассматривает соответствующий способ.

Теги
АвстрияКурц, СебастьянПандемия COVID-19
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