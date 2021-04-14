МВФ отметил отличное управление российской экономикой в период пандемии

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Российские власти отлично управляют экономикой страны и поддерживают макроэкономическую стабильность в период пандемии нового коронавируса. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме видеосвязи директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер, отвечая на вопрос ТАСС.

"Что мы в целом видим по России, так это отличное экономическое управление, поддержание макроэкономической стабильности в кризис", - отметил Каммер, возглавлявший в 1998 году представительство МВФ в российской столице. Он подчеркнул, что Москва "преодолевала кризис, принимая решительные ответные меры в налогово-бюджетной и денежно-кредитной сферах".

Говоря о ситуации с инфляцией в России, Каммер подчеркнул: "Мы считаем, что это временные факторы". "Они должны постепенно сойти на нет. Мы не ожидаем, что это окажет значительное влияние на наши прогнозы роста [по России]", - заключил директор европейского департамента МВФ.

Фонд прогнозирует рост ВВП России на 3,8% в 2021 году и в 2022 году, пересмотрев в сторону улучшения оценки экономического развития страны в нынешнем году. Как отмечается в опубликованном на прошлой неделе докладе МВФ, инфляция в РФ в среднем за год, согласно прогнозу, составит 4,5% в 2021 году и 3,4% в 2022 году. В прошлом году этот показатель достигал 3,4%.

Как ранее сообщил в интервью ТАСС российский исполнительный директор в МВФ, дуайен Совета директоров организации Алексей Можин, "в ближайшие два года ожидается отскок и ускорение роста российской экономики по сравнению с предкризисными периодами". Кроме того, продолжил он, в МВФ считают, что Россия "смогла пережить этот глобальный экономический кризис, вызванный пандемией, лучше многих". Как напомнил Можин, в организации также считают, что Москва встретила вызванный пандемией экономический кризис "с позиции силы".