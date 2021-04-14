Инвестиции в основной капитал Ростовской области выросли на 6,2% в 2020 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апреля. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал предприятий Ростовской области вырос на 6,2% в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"Объем инвестиций в основной капитал составил около 324 млрд рублей - плюс 6,2% за год. На 2,2% вырос уровень частных инвестиций - более 257 млрд рублей. В 2020 году реализовано 250 инвестпроектов на сумму порядка 43 млрд рублей", - цитирует пресс-служба Голубева.

В целом, по мнению Голубева, представители бизнес-сообщества смогли оперативно сориентироваться в новых реалиях, наладили производство средств индивидуальной защиты, антисептической продукции, запустили серийное производство защитных комбинезонов. Кроме того, была продолжена модернизация некоторых действующих предприятий, в их числе - "Лемакс" и "Каменскволокно", НЭВЗ, "Ростсельмаш".

"Вопреки ограничениям промышленные компании завершили инвестпроекты на общую сумму порядка 2,6 млрд рублей. Несмотря на бюджетные ограничения, мы также смогли сохранить все формы поддержки. Также увеличен объем грантовой поддержки донских предприятий - от Фонда содействия инновациям гранты получили 119 проектов на общую сумму 267 млн рублей", - добавил Голубев, слова которого приводит пресс-служба.