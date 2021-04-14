ЦБ установил новые критерии вовлеченности банков в сомнительные операции

14 апреля. /ТАСС/. Банк России принял решение со второго квартала 2021 года ужесточить критерии вовлеченности кредитных организаций в сомнительные операции. Теперь порог объема сомнительных операций снижен с 1 млрд рублей до 500 млн рублей за квартал. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 0,5 млрд рублей за квартал. Сейчас этот порог составляет 1 млрд рублей, он был установлен в 2017 году. Новые критерии будут применяться Банком России начиная со второго квартала 2021 года", - указано в сообщении.

По мнению регулятора, введение новых критериев призвано стимулировать банки более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции, а также направлено на дальнейшее сокращение объема таких операций.

В ЦБ отметили, что объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет, и в настоящее время банки в целом соблюдают установленные пороговые значения.