В Нижегородской области за счет господдержки удалось в пандемию сохранить число отелей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области сохранили число коллективных средств размещения в регионе, в том числе за счет государственной поддержки. Об этом ТАСС в среду сообщил глава департамента развития туризма и народных художественных промыслов региона Сергей Яковлев.

"Благодаря государственной поддержке предприятий гостиничного бизнеса в период пандемии Нижегородская область сохранила кадровый и инфраструктурный потенциал гостиничного бизнеса, число гостиниц и аналогичных средств размещения не сократилось", - сказал собеседник.

По его словам, для поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере туризма было предусмотрено несколько мер поддержки. Это субсидии гостиницам, базам отдыха, санаторно-курортным организациям, пансионатам и прочим местам для временного проживания на возмещение части затрат на зарплату работникам в объеме почти 14 тыс. рублей в месяц на одного сотрудника, а также субсидии на возмещение 100% затрат на оплату коммунальных услуг.

Чтобы избежать закрытия части гостиниц, отелей и пансионатов, власти с конца апреля прошлого года разрешили им вести деятельность по предоставлению услуг проживания, автостоянки и организации питания непосредственно в номерах для нижегородцев и командировочных, которым нужно было соблюдать самоизоляцию. "Данная мера позволила нам обеспечить 30% загрузку номерного фонда в период майских праздников. Впоследствии ограничения были снижены до фактически привычного предоставления гостиничных услуг", - отметил собеседник.

Кроме того, загрузка гостиниц была обеспечена за счет размещения врачей и медицинского персонала, контактирующего с заболевшими коронавирусной инфекцией, а также за счет организации на базе гостиничной инфраструктуры обсерваторов для временного размещения жителей, возвращающихся в область, и сотрудников нижегородских предприятий на время карантинных мероприятий. Также с целью поддержки гостиничного бизнеса на 2020 и 2021 годы в Нижегородской области в отношении классифицированных гостиниц установлена налоговая преференция по налогу на имущество организаций в виде пониженной ставки налога - 1% вместо применяемого ранее 2,2%.

По последним данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области, на территории региона осуществляло деятельность более 500 коллективных средств размещения с общим количеством номеров более 16,2 тысячи.