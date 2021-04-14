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В АТОР заявили, что порядка 6 млн россиян планируют посетить Турцию после 1 июня

На период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян, однако авиасообщение было решено ограничить

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Около 6 млн российских туристов собираются посетить Турцию после возможного снятия ограничений на пассажирское авиасообщение с этой страной 1 июня. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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"Турцию в этом году планируют посетить, - и мы надеемся, что это все-таки произойдет после 1 июня [2021 года], - 6 млн туристов", - сказал он.

На период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян, сообщила ранее ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничит пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в этой стране.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаТурцияРоссия
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