Объем адресной инвестпрограммы в Воронежской области составит 15,4 млрд рублей в 2021 году

ВОРОНЕЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Объем средств адресной инвестиционной программы в Воронежской области в 2021 году составит 15,4 млрд рублей, что на 1,1 млрд рублей больше, чем в 2020 году. Об этом в среду сообщает пресс-служба областного парламента.

"В текущем году на реализацию областной адресной инвестпрограммы планируется направить почти 15,4 млрд рублей. Причем средства областного бюджета составят 8,6 млрд рублей, что более чем на 20% выше уровня 2020 года", - цитирует пресс-служба слова председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

По его словам, средства пойдут на строительство и реконструкцию 257 объектов в муниципалитетах. В прошлом году на деньги инвестпрограммы удалось построить 16 детсадов, четыре школы и образовательный центр в Боброве, семь спортивных объектов, два лечебных учреждения, восемь объектов культуры, 94 объекта инженерной инфраструктуры и дом-интернат современного типа для пожилых граждан.

"В этом году начаты работы по строительству подстанции скорой медпомощи в Центральном районе Воронежа, шести стационаров для районных больниц, а также шести поликлиник. В сфере физкультуры планируется сделать акцент на развитие массового спорта, внимание также будет сконцентрировано на модернизацию инфраструктуры культурной среды", - добавил Нетесов, слова которого приводит пресс-служба.