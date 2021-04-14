Сбербанк может снизить оценку инвестиций в СП с Mail.ru на 10 млрд рублей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сбербанк может скорректировать оценку своих инвестиций в совместное предприятие (СП) с Mail.ru Group на 10 млрд руб. в случае невыполнения ряда KPI, согласованных при заключении сделки. Об этом сообщила финансовый директор Сбербанка Александра Бурико в интервью агентству Reuters.

"У нас обязательство по внесению 10 млрд рублей в О2О было учтено в отчетности, это увеличило стоимость инвестиций. Затем было получено предварительное заключение независимого эксперта, что KPI не выполнены, и каждый из игроков поступил наиболее консервативным способом: Mail.ru списал стоимость инвестиций и признал уменьшение, мы пока этого не сделали. Если предварительное заключение подтвердится, то в первом квартале 2021 года мы тоже спишем обязательства, для нас это будет прибыль", - сказала она.

Бурико пояснила, что "расхождение на 10 млрд рублей - это разовая ситуация".

"В момент заключения сделки была ситуация с отложенным вознаграждением, которое "Сбер" должен выплатить или дополнительно внести в О2О (СП "Сбера" и Mail.ru Group) в случае выполнения ряда KPI. Дальше возникает вопрос, выполнены KPI или нет - как оказалось, вопрос тоже не такой однозначный, как считалось в момент сделки", - пояснила она.

Об СП

Совместное О2О-предприятие (online-to-offline) "Сбера" и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды было создано в декабре 2019 г. и включает в себя сервисы доставки из ресторанов Delivery Club, экспресс-доставки продуктов "Самокат", экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе", такси "Ситимобил", каршеринга YouDrive, а также многофункциональную платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex и производителя готовых рационов питания Performance Group.