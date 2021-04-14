Продажи велосипедов в феврале - апреле упали почти на четверть

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Продажи велосипедов в России в феврале - апреле упали на 24% на фоне задержки поставок импортных велосипедов. Об этом говорится в исследовании "Яндекс.Маркета" (имеется в распоряжении ТАСС), изучившего продажи спортивных товаров к открытию велосезона.

"Скейтбордами и лонгбордами россияне стали закупаться реже, ровно как и велосипедами, чьи продажи сократились на 24%. Снижение продаж велосипедов во многом обусловлено задержками поставок, о котором производители предупреждали еще в прошлом году, и ростом среднего чека", - говорится в исследовании. "Средний чек на велосипеды в марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в полтора раза", - добавили аналитики.

В целом в период с 1 февраля по 11 апреля продажи велосипедов, моноколес, гироскутеров, роликов, самокатов и скейтбордов выросли на 38% (в Москве - на 63%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, рост продаж товаров для летних видов спорта в этом году обусловлен смягчением ограничительных мер: в аналогичный период 2020 года россияне находились на самоизоляции, из-за чего меньше приобретали такие товары в весенние месяцы, но уже к лету продажи снова стали расти.

Чаще всего россияне приобретают самокаты - их продажи выросли на 78%, а средний чек в марте составил 12 672 рублей. Кроме самокатов в числе популярных товаров для летнего спорта у россиян (в порядке убывания): велосипеды, скейтборды и лонгборды, моноколеса и гироскутеры, роликовые коньки. Спрос на самокаты начал расти с 22 февраля и достиг пика 5 апреля, когда число заказов выросло в 10 раз. Велосипеды стали чаще покупать с середины марта, а скейтборды - с начала апреля.

Все большую популярность приобретают моноколеса и гироскутеры, отметили эксперты. В этом году их купили почти в 2 раза больше, чем годом ранее, в марте потратили в среднем 16 059 рублей.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что ажиотажный спрос на велосипеды в 2020 году, простой заводов и дефицит комплектующих для производства привели к сокращению поставок и ассортимента у продавцов импортных велосипедов в России. По данным Росстата, велосипеды для детей и роликовые коньки подорожали в России марте почти на 3%. Более чем на 1% подорожали и велосипеды для взрослых.