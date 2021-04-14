Мишустин заявил, что поручит проработать варианты развития аэропорта Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Профильные структуры проработают вопрос о реконструкции или строительстве новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Махачкалы. Об этом в среду во время посещения строящегося нового терминала воздушной гавани Дагестана заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, реконструкцию аэропорта Махачкалы нужно включить в комплексный план развития магистральной инфраструктуры РФ.

"Конечно, средства [на этот проект] немалые должны быть выделены. Давайте посмотрим. Мы поручим профильным министерствам и ведомствам - и министерство обороны может помогать, поскольку базируется также [здесь] - посмотреть все возможности", - сказал глава кабмина, комментируя планы строительства новой полосы в аэропорту. Как отметил глава кабмина, "точно нужно, конечно же, делать реконструкцию", и специалисты должны решить, будет ли это реконструкция имеющейся полосы или возведение новой.

"Все соответствующие поручения будут даны", - подчеркнул глава кабмина.

Он в целом отметил, что красота Дагестана и возможности этого региона по развитию туризма предполагают наличие "хороших воздушных ворот и великолепного комплекса услуг". Мишустин высоко оценил ход строительства нового терминала, подчеркнув, что такие аэропорты позволят развивать различные туристические маршруты. По мнению премьера, планируемое увеличение пассажиропотока через воздушную гавань Махачкалы до 2,5 млн человек в год даст возможности для серьезного, динамичного развития республики.

Об аэропорте Махачкалы

В марте власти Дагестана попросили включить реконструкцию аэропорта Уйташ (Махачкала) в комплексный план развития магистральной инфраструктуры РФ. Как ранее сообщал ТАСС генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Арсен Пирмагомедов, планируется, что длина второй взлетно-посадочной полосы составит 3,2 км (длина действующей полосы - 2 640 м), что позволит аэропорту принимать воздушные суда любых типов.

В настоящее время, по словам Пирмагомедова, на создание и развитие аэродромной инфраструктуры, по предварительным расчетам, необходимо порядка 7 млрд рублей.